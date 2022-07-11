Роджер Федерер готов завершить карьеру

20-кратный чемпион турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира, швейцарец Роджер Федерер в очередной раз высказался о завершении карьеры. 8 августа Роджеру исполнится 41 год.

"Я люблю побеждать, но если у тебя больше нет желания соревноваться, тогда лучше остановиться. Я не думаю, что мне нужен теннис. Я готов радоваться мелочам, например, когда мой сын делает что-то правильно или моя дочь возвращается из школы с хорошей оценкой.

Теннис – это лишь часть моей личности. Хочу оставаться успешным и вкладывать свою энергию в бизнес, возможно, иногда я даже отдаю больше, чем должен. Но это можно делать и вне спорта. Я знаю, что профессиональная карьера не может длиться вечно, и это нормально", — приводит слова Федерера Algemeen Dagblad.