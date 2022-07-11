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Каролина Плишкова прекратила сотрудничество со своим тренером

Теннис
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Он не привел её к успеху

Каролина Плишкова прекратила сотрудничество со своим тренером

Новина українською

Бывшая первая ракетка мира, чешская теннисистка Каролина Плишкова объявила, что её сотрудничество с немецким специалистом Сашей Бажиным подошло к концу. Бажин вошёл в команду Плишковой в конце 2020 года.

"Всё хорошее когда-нибудь заканчивается. Я хотела бы поблагодарить Сашу за всё, что он сделал для меня и моей команды. Это было невероятное время, я многому научилась! В основном как быть более позитивным человеком и верить в себя. Один из лучших тренеров, удачи тебе, друг мой", — написала Плишкова в своих социальных сетях.

Ранее прошлогодняя финалистка Плишкова неудачно выступила на Уимблдоне-2022.

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В статье: Каролина Плишкова
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