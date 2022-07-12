Новак Джокович сыграет на Australian Open-2023, несмотря на бан

21-кратный чемпион турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович, по всей вероятности, сыграет на Открытом чемпионате Австралии 2023 года, несмотря на то что ранее ему на три года запретили въезд в страну. Об этом сообщает Daily Mail.

Сообщается, что новый премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе будет на стороне Джоковича в этом вопросе. Отмечается, что Альбанезе — большой поклонник тенниса, который занимается этим видом спорта несколько раз в неделю.

При этом он не хочет, чтобы турнир опять лишился своего девятикратного победителя. Премьер-министр ведёт тесный диалог с Tennis Australia и будет склонен отменить трёхлетний запрет на въезд в отношении Новака.