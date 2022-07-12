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Ник Кирьос назвал самого сложного соперника в карьере. Это не Надаль и не Джокович

Теннис
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Джоковича и Надаля он не назвал

Ник Кирьос назвал самого сложного соперника в карьере. Это не Надаль и не Джокович

Новина українською

Австралийский теннисист Ник Кирьос ответил на вопрос, считает ли он 21-кратного чемпиона турниров "Большого шлема" Новака Джоковича самым сильным противником, с которым ему приходилось сталкиваться. Кирьос ответил отрицательно и назвал 20-кратного победителя ТБШ Роджера Федерера.

"Я бы так не сказал. Как я уже говорил, у меня был шанс выиграть матч. Он не заставляет тебя чувствовать себя настолько плохо, как порой Федерер. Я считаю, что Федерер может заставить тебя чувствовать себя очень плохо, сделать так, что тебе самому захочется покинуть корт. Он может сделать так, что всё закончится очень быстро и что корт покажется действительно маленьким.

Надаль и Джокович позволяют немного играть на задней линии. Если играешь не очень хорошо, с ними сложно. Но Федерер действительно может очень быстро убрать тебя с корта", — приводит слова Кирьоса Sportskeeda.

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В статье: Ник Кирьос
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