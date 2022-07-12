Доминик Тим сумел выиграть первый матч за 14 месяцев

Чемпион US Open – 2020, австрийский теннисист Доминик Тим впервые за 14 месяцев выиграл матч на уровне ATP.

Это произошло на грунтовом турнире категории ATP-250 в Бостаде (Швеция). Тим обыграл 43-ю ракетку мира, представителя Финляндии Эмиля Руусувуори.

Доминик Тим - Эмиля Руусувуори 3:6, 6:1, 7:6 (7:5)

Встреча продлилась 2 часа 39 минут. Тим шесть раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из семи. На счету Руусувуори один эйс, семь двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из 12.

Тим прервал серию из 10 поражений на уровне ATP, шесть из которых он потерпел, вернувшись в тур после травмы запястья.