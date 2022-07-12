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Виталий Сачко с победы стартовал на турнире в Нидерландах

Теннис
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Виталий Сачко с победы стартовал на турнире в Нидерландах

Новина українською

Украинский теннисист Виталий Сачко одержал победу на грунтовом турнире в Нидерландах.

На старте турнира украинец одолел Андреа Колларини из Аргентины.

Следующим соперником Виталия станет немецкий теннисист Матс Мораинг.

Амерсфорт. Первый круг

Виталий Сачко (Украина) – Андреа Колларини (Аргентина) – 6:3, 4:6, 6:4

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