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Тони Надаль прокомментировал результат финального матча Уимблдона

Теннис
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Он высоко ценит достижения серба

Тони Надаль прокомментировал результат финального матча Уимблдона

Фото: Tennis World

Новина українською

Тони Надаль, дядя и бывший тренер 22-кратного чемпиона турниров "Большого шлема" Рафаэля Надаля, прокомментировал победу 21-кратного победителя ТБШ Новака Джоковича на Уимблдоне 2022 года.

"Новак Джокович, не показывая блистательной игры, ещё раз доказал, что он великий чемпион. Он серьёзный игрок, который всегда проявляет свой менталитет, чтобы справиться с самыми неблагоприятными моментами. Благодаря этой последней победе на Уимблдоне он продолжает улучшать свои спортивные показатели и преследовать Рафаэля Надаля в гонке за звание величайшего победителя всех времён", — приводит слова Тони Надаля Tennis World USA, ссылаясь на El Pais.

Напомним, 35-летний Новак Джокович в седьмой раз завоевал титул на Уимблдоне.

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В статье: Новак Джокович
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