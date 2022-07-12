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Ник Кирьос: Джокович, где мой ужин?

Теннис
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Новак обещал угостить Ника ужином

Ник Кирьос: Джокович, где мой ужин?

Новина українською

21-кратный чемпион турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира, серб Новак Джокович отреагировал на забавный комментарий австралийца Ника Кирьоса.

Ранее в финале Уимблдона-2022 Джокович обыграл Кирьоса со счётом 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7:3). Для серба это четвёртый подряд и в общей сложности седьмой титул на Уимблдоне. В карьере 27-летнего Ника это был первый финал на турнире "Большого шлема" в одиночном разряде.

До встречи Новак и Ник договорились, что победитель угостит проигравшего ужином. "Где мой ужин!?" — написал Кирьос Джоковичу после финала.

"Извини, дружище. Я обзвонил все рестораны в Лондоне в воскресенье вечером, и не было свободных столов. С меня ужин в Нью-Йорке", — ответил Нику Новак, добавив эмодзи "смех до слёз".

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В статье: Новак Джокович
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