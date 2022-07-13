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Новак Джокович побывал на открытии теннисного комплекса в Боснии и Герцоговине

Теннис
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Новак поделился фотографиями

Новак Джокович побывал на открытии теннисного комплекса в Боснии и Герцоговине

фото - flashscore.com.ua

Новина українською

Сербский теннисист Новак Джокович посетил открытие теннисного комплекса в городе Високо в Боснии и Герцеговине. Об этом пишет сербское издание Sportklub.

Напомним, сербский теннисист Новак Джокович стал победителем Уимблдона. В финале он обыграл австралийца Ника Кирьоса.

Новак Джокович побывал на открытии теннисного комплекса в Боснии и Герцоговине - изображение 1

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В статье: Новак Джокович
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