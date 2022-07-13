Элина Свитолина опубликовала фото на берегу моря

Двукратная полуфиналистка турниров "Большого шлема", бывшая третья ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина опубликовала новый пост в своих социальных сетях.

Спортсменка, которая ранее объявила о беременности, выложила пляжную фотографию, сделанную в Сен-Тропе (Франция), где она отдыхает в настоящее время.

Напомним, 15 мая Элина Свитолина и французский теннисист Гаэль Монфис, являющийся её мужем, объявили, что в октябре у них родится дочка.