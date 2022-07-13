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Элина Свитолина опубликовала фото на берегу моря
Теннисистка ждет ребенка
Фото: twitter.com/ElinaSvitolina
Двукратная полуфиналистка турниров "Большого шлема", бывшая третья ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина опубликовала новый пост в своих социальных сетях.
Спортсменка, которая ранее объявила о беременности, выложила пляжную фотографию, сделанную в Сен-Тропе (Франция), где она отдыхает в настоящее время.
Напомним, 15 мая Элина Свитолина и французский теннисист Гаэль Монфис, являющийся её мужем, объявили, что в октябре у них родится дочка.
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