Калинина снялась с турнира в Будапеште

Украинская теннисистка Ангелина Калинина не смогла доиграть стартовый поединок турнира в Будапеште.

Во встрече против чешки Каролины Синяковой Калинина провела один сет, в котором уступила 3:6, и больше на корт не вышла. Доиграть поединок украинке не позволило поврежденное запястье.

Отметим, что для Калининой это первый турнир после поражения на Уимблдоне 2022, где она уступила во втором круге Лесе Цуренко.