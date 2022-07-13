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Калинина снялась с турнира в Будапеште
Все из-за проблем со здоровьем
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Ангелина Калинина не смогла доиграть стартовый поединок турнира в Будапеште.
Во встрече против чешки Каролины Синяковой Калинина провела один сет, в котором уступила 3:6, и больше на корт не вышла. Доиграть поединок украинке не позволило поврежденное запястье.
Отметим, что для Калининой это первый турнир после поражения на Уимблдоне 2022, где она уступила во втором круге Лесе Цуренко.
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