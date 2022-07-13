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Калинина снялась с турнира в Будапеште

Теннис
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Все из-за проблем со здоровьем

Калинина снялась с турнира в Будапеште

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Ангелина Калинина не смогла доиграть стартовый поединок турнира в Будапеште.

Во встрече против чешки Каролины Синяковой Калинина провела один сет, в котором уступила 3:6, и больше на корт не вышла. Доиграть поединок украинке не позволило поврежденное запястье.

Отметим, что для Калининой это первый турнир после поражения на Уимблдоне 2022, где она уступила во втором круге Лесе Цуренко.

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В статье: Ангелина Калинина
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