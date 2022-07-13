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на Уимблдоне установлен рекорд по посещаемости

Теннис
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Рекорд продержался 13 лет

на Уимблдоне установлен рекорд по посещаемости

Фото: Time Out

Новина українською

Уимблдон 2022 года в общей сложности посетили 515 164 зрителя, сообщает Tennis Head.

Это рекордный показатель за всю 145-летнюю историю турнира. Предыдущий рекорд был установлен в 2009 году и составлял 511 043 зрителя.

Напомним, в мужском одиночном разряде победу одержал 21-кратный чемпион турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира серб Новак Джокович.

В финале он обыграл 45-ю ракетку мира, австралийского теннисиста Ника Кирьоса.

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В статье: Новак Джокович
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