Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Энди Маррей может стать тренером
Он готов тренировать одну из молодых теннисисток
Трёхкратный чемпион турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей ответил на вопрос, какую теннисистку он мог бы тренировать, если бы был тренером. Он выбрал чемпионку US Open 2021 года 19-летнюю британку Эмму Радукану.
"В женском туре – Эмму", — сказал Маррей в видео, выложенном в соцсетях турнира ATP в Ньюпорте (США).
Среди мужчин Энди выбрал Карлоса Алькараса, Стефаноса Циципаса и Джека Дрэйпера.
"В мужском туре – Алькараса, Циципаса или Джека Дрэйпера. Они усердно трудятся и, похоже, любят этот спорт", — добавил он.
Популярное сейчас
- Россияне нанесли ракетный удар по Виннице, есть жертвы
- Данилов: россияне поставили бешеное количество ПВО для охраны Крымского моста
- Более 30 тысяч к концу августа – российская федерация начала т.н. "добровольческую мобилизацию"
- Элина Свитолина опубликовала фото на берегу моря
- На россии во время футбольного Суперкубка освистали группу, которая поддержала Украину. ВИДЕО
- Модель и актриса, которая присоединилась к рядам ВСУ, погибла во время обстрела Харькова