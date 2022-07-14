  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Трёхкратный победитель турниров серии Большого шлема пропустит турнир ATP-250 в Гштааде
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Трёхкратный победитель турниров серии Большого шлема пропустит турнир ATP-250 в Гштааде

Теннис
(1 голосов)

Стэн сам рассказал об этом

Трёхкратный победитель турниров серии Большого шлема пропустит турнир ATP-250 в Гштааде

Новина українською

Трёхкратный победитель турниров "Большого шлема", швейцарский теннисист Стэн Вавринка сообщил, что не сыграет на грунтовом турнире категории ATP-250 в Гштааде (Швейцария). Соревнования пройдут с 18 по 24 июля.

"Путь моего восстановления был долгим, но мне становится лучше день ото дня. Несмотря на то что я доволен своим прогрессом, я понимаю, что всё ещё нахожусь не там, где хочу и где должен быть, чтобы выдерживать конкуренцию и выигрывать матчи подряд на самом высоком уровне.

Мне грустно об этом сообщать, но я вынужден сняться с Гштаада. Как всегда, но чуть больше я хочу проявить себя с лучшей стороны в Швейцарии, перед своими болельщиками. Я хочу выходить на корт, только когда буду чувствовать, что готов конкурировать. Очень сожалею об этом, но это инвестиция в себя.

Тем временем я буду продолжать усердно работать до конца сезона. Следующая остановка – американские качели", — написал Вавринка в своих социальных сетях.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Стэн Вавринка
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде