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Трёхкратный победитель турниров серии Большого шлема пропустит турнир ATP-250 в Гштааде
Стэн сам рассказал об этом
Трёхкратный победитель турниров "Большого шлема", швейцарский теннисист Стэн Вавринка сообщил, что не сыграет на грунтовом турнире категории ATP-250 в Гштааде (Швейцария). Соревнования пройдут с 18 по 24 июля.
"Путь моего восстановления был долгим, но мне становится лучше день ото дня. Несмотря на то что я доволен своим прогрессом, я понимаю, что всё ещё нахожусь не там, где хочу и где должен быть, чтобы выдерживать конкуренцию и выигрывать матчи подряд на самом высоком уровне.
Мне грустно об этом сообщать, но я вынужден сняться с Гштаада. Как всегда, но чуть больше я хочу проявить себя с лучшей стороны в Швейцарии, перед своими болельщиками. Я хочу выходить на корт, только когда буду чувствовать, что готов конкурировать. Очень сожалею об этом, но это инвестиция в себя.
Тем временем я буду продолжать усердно работать до конца сезона. Следующая остановка – американские качели", — написал Вавринка в своих социальных сетях.
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