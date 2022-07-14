  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Серена Уильямс сыграет на турнире WTA-1000 в Торонто
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Серена Уильямс сыграет на турнире WTA-1000 в Торонто

Теннис
(1 голосов)

Американка давно не играла

Серена Уильямс сыграет на турнире WTA-1000 в Торонто

Новина українською

Американская теннисистка Серена Уильямс заявилась на турнир WTA-1000 в Торонто (Канада). Её имя появилось в заявочном листе, который опубликовали организаторы.

На турнире сыграют 41 теннисистка из топ-43 мирового рейтинга. Соревнования пропустят лишь немка Анжелика Кербер и украинка Элина Свитолина, которая в настоящее время беременна.

Уильямс и американка Софья Кенин использовали защищённый рейтинг. На турнире выступит и чемпионка 2019 года канадка Бьянка Андрееску. Ей дали уайлд-кард.

Ещё четыре обладательницы уайлд-кард будут объявлены позднее. Кроме того, ещё восемь участниц турнира определятся в ходе квалификации.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Серена Уильямс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде