Серена Уильямс сыграет на турнире WTA-1000 в Торонто

Американская теннисистка Серена Уильямс заявилась на турнир WTA-1000 в Торонто (Канада). Её имя появилось в заявочном листе, который опубликовали организаторы.

На турнире сыграют 41 теннисистка из топ-43 мирового рейтинга. Соревнования пропустят лишь немка Анжелика Кербер и украинка Элина Свитолина, которая в настоящее время беременна.

Уильямс и американка Софья Кенин использовали защищённый рейтинг. На турнире выступит и чемпионка 2019 года канадка Бьянка Андрееску. Ей дали уайлд-кард.

Ещё четыре обладательницы уайлд-кард будут объявлены позднее. Кроме того, ещё восемь участниц турнира определятся в ходе квалификации.