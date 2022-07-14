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Серена Уильямс сыграет на турнире WTA-1000 в Торонто
Американка давно не играла
Американская теннисистка Серена Уильямс заявилась на турнир WTA-1000 в Торонто (Канада). Её имя появилось в заявочном листе, который опубликовали организаторы.
На турнире сыграют 41 теннисистка из топ-43 мирового рейтинга. Соревнования пропустят лишь немка Анжелика Кербер и украинка Элина Свитолина, которая в настоящее время беременна.
Уильямс и американка Софья Кенин использовали защищённый рейтинг. На турнире выступит и чемпионка 2019 года канадка Бьянка Андрееску. Ей дали уайлд-кард.
Ещё четыре обладательницы уайлд-кард будут объявлены позднее. Кроме того, ещё восемь участниц турнира определятся в ходе квалификации.
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