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Леся Цуренко снялась в четвертьфинале турнира WTA 250 в Будапеште из-за травмы

Теннис
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Украинская теннисистка уже не первый раз снимается из-за травмы

Леся Цуренко снялась в четвертьфинале турнира WTA 250 в Будапеште из-за травмы

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинская теннисистка Леся Цуренко уступила в четвертьфинальном матче турнира WTA 250 в Будапеште (Венгрия).

В 1/4 финала против казахстанки Юлии Путинцевой украинка получила повреждение правой руки.

Теннисистки провели на корте 36 минут. Цуренко обратилась за помощью к физиотерапевту в первом сете.

Отметим, что в июне Леся снялась с матча в Истборне из-за проблем с локтем.

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В статье: Леся Цуренко
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Источник:
XSport.ua

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