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Леся Цуренко снялась в четвертьфинале турнира WTA 250 в Будапеште из-за травмы
Украинская теннисистка уже не первый раз снимается из-за травмы
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Леся Цуренко уступила в четвертьфинальном матче турнира WTA 250 в Будапеште (Венгрия).
В 1/4 финала против казахстанки Юлии Путинцевой украинка получила повреждение правой руки.
Теннисистки провели на корте 36 минут. Цуренко обратилась за помощью к физиотерапевту в первом сете.
Отметим, что в июне Леся снялась с матча в Истборне из-за проблем с локтем.
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Источник:XSport.ua
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