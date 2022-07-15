Леся Цуренко снялась в четвертьфинале турнира WTA 250 в Будапеште из-за травмы

Украинская теннисистка Леся Цуренко уступила в четвертьфинальном матче турнира WTA 250 в Будапеште (Венгрия).

В 1/4 финала против казахстанки Юлии Путинцевой украинка получила повреждение правой руки.

Теннисистки провели на корте 36 минут. Цуренко обратилась за помощью к физиотерапевту в первом сете.

Отметим, что в июне Леся снялась с матча в Истборне из-за проблем с локтем.