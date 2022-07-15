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Итальянский теннисный судья подозревается в коррупции

Теннис
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Он уже отстранен

Итальянский теннисный судья подозревается в коррупции

Фото: sport.ru

Новина українською

Итальянский теннисный судья Франческо Тотаро отстранён от исполнения своих обязанностей в связи с обвинением в нарушении антикоррупционного кодекса, пишет ItiaTennis. Отстранение началось ещё 22 июня.

Пока неизвестно, когда Тотаро сможет вновь судить матчи. Его отстранение действует до окончания дисциплинарных слушаний.

В 2022 году итальянский судья работал на вышке на 13 матчах серии челленджер.

Отметим, что судей иногда привлекают к ответственности за манипуляции со счётом. Они могут вводить счёт неправильно или делать это с задержкой, чтобы их сообщники смогли сделать ставки в режиме live.

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