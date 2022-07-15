Британский журналист раскритиковал Новака Джоковича

Британский журналист Бенджамин Баттерворт жёстко раскритиковал 21-кратного чемпиона турниров "Большого шлема" Новака Джоковича.

"Вакцина необходима, если уж есть желание победить коронавирус, а позиция Новака Джоковича этому не способствует. Он сейчас один из самых опасных людей на планете. Своими действиями Новак подверг риску многих людей, а он даже не осознаёт этого.

Мы знаем, что вакцинированные люди с гораздо меньшей вероятностью передают вирус, поэтому получение двойной дозы является огромным преимуществом. Хотя он является одним из самых известных людей в мире и на нём лежит большая ответственность, Джокович решил использовать свой имидж, чтобы побудить других не делать прививки", — приводит слова журналиста Tennis World USA.