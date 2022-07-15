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Виталий Сачко покидает турнир в Амерсфорте

Теннис
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Украинец не смог выйти в полуфинал

Виталий Сачко покидает турнир в Амерсфорте

Новина українською

Украинский теннисист Виталий Сачко покидает грунтовой турнир в Амерсфорте.

В матче 1/4 финала он проиграл лидеру посева Таллону Грикспору из Нидерландов.

Амерсфорт. 1/4 финала
Виталий Сачко (Украина) – Таллон Грикспор (Нидерланды) – 2:6, 6:7(4)

В следующем раунде Грикспор сыграет против Ивана Гахова.

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В статье: Виталий Сачко
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