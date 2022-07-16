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Элина Свитолина и Гаэль Монфис празднуют годовщину свадьбы. Фото
Год пролетел очень быстро
instagram.com/elisvitolina
Украинская теннисистка Элина Свитолина и ее муж Гаэль Монфис отмечают первую годовщину свадьбы. Наша спортсменка на своей странице в Instagram разместила фото, напоминающее тот праздничный день.
Напомним, что Свитолина и Монфис ожидают рождения дочери уже в октябре.
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