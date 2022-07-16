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Элина Свитолина и Гаэль Монфис празднуют годовщину свадьбы. Фото

Теннис
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Год пролетел очень быстро

Элина Свитолина и Гаэль Монфис празднуют годовщину свадьбы. Фото

instagram.com/elisvitolina

UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина и ее муж Гаэль Монфис отмечают первую годовщину свадьбы. Наша спортсменка на своей странице в Instagram разместила фото, напоминающее тот праздничный день.

Напомним, что Свитолина и Монфис ожидают рождения дочери уже в октябре.

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В статье: Элина Свитолина Гаэль Монфис
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