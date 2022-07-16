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Джокович: Нельзя спрашивать меня, сколько я еще буду играть
Комментарий серба
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сербский теннисист, седьмая ракетка мира Новак Джокович рассказал, что пока не задумывается о завершении карьеры.
"Я не ставлю себе рамки, сколько буду профессионально играть. Я не хочу их ставить и не хочу, чтобы кто-нибудь мне их навязывал. Все в моей команде знают, что это запретная тема.
Нельзя спрашивать меня, сколько я еще буду играть, или навязывать мне свое мнение. Я свободен сам принимать решение. Нужно продолжать – особенно если я смогу выигрывать "Большие шлемы" – сказал он.
Напомним, что ранее журналисты
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