Людмила Киченок: Отправляю донаты на Вооруженные силы Украины

Украинская теннисистка Людмила Киченок рассказала, как помогает Вооруженным силам Украины во время войны с россией. Ее слова цитирует Суспільне Спорт:

"Мы с сестрой с помощью нашего знакомого, который находится в Австрии, собирали медикаменты, чтобы отправить в Украину. Помогали знакомым, которые волонтеры. Также отправляю донаты на Вооруженные силы Украины. На Байрактары тоже скидывались" – сказала она.