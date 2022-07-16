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Людмила Киченок: Отправляю донаты на Вооруженные силы Украины
Маленький вклад в победу
Украинская теннисистка Людмила Киченок рассказала, как помогает Вооруженным силам Украины во время войны с россией. Ее слова цитирует Суспільне Спорт:
"Мы с сестрой с помощью нашего знакомого, который находится в Австрии, собирали медикаменты, чтобы отправить в Украину. Помогали знакомым, которые волонтеры. Также отправляю донаты на Вооруженные силы Украины. На Байрактары тоже скидывались" – сказала она.
Напомним, что Свитолина и Монфис
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