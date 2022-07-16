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WTA. Украинка Байндль вышла в финал квалификации турнира в Гамбурге

Теннис
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В полуфинале обыграла боснийку Дею Херджелаш

WTA. Украинка Байндль вышла в финал квалификации турнира в Гамбурге

Фото: WTA

UA-Футбол
Новина українською

Гамбург (WTA), украинская теннисистка Катерина Байндль вышла в финал квалификационного турнира в немецком Гамбурге. В полуфинальном матче украинка обыграла Дею Херджелаш из Боснии и Герцеговины.

В финале Байндль предстоит сыграть с победительницей пары Стефани Фогеле – Сабине Лисицки. Катерина является 138 ракеткой мира, Фогеле – 204 ракеткой мира, Лисицки – 496 ракеткой.

Грунт

Катерина Байндль (Украина) – Дея Херджелаш (Босния и Герцеговина)

6:0|6:1

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В статье: теннис Катерина Байндл
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