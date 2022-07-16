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WTA. Украинка Байндль вышла в финал квалификации турнира в Гамбурге
В полуфинале обыграла боснийку Дею Херджелаш
Фото: WTA
Гамбург (WTA), украинская теннисистка Катерина Байндль вышла в финал квалификационного турнира в немецком Гамбурге. В полуфинальном матче украинка обыграла Дею Херджелаш из Боснии и Герцеговины.
В финале Байндль предстоит сыграть с победительницей пары Стефани Фогеле – Сабине Лисицки. Катерина является 138 ракеткой мира, Фогеле – 204 ракеткой мира, Лисицки – 496 ракеткой.
Грунт
Катерина Байндль (Украина) – Дея Херджелаш (Босния и Герцеговина)
6:0|6:1
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