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Энди Маррей назвал условия для дальнейших выступлений в Туре
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Фото: Tennishead
Британский теннисист Энди Маррей рассказал, при каких условиях будет продолжать профессиональную карьеру и выступать в АТР-туре.
"Конечно, хотелось бы немного лучших результатов. Чувствую, что у меня здесь (в Ньюпорте - прим) были хорошие шансы. Если бы я обыграл Бублика, потенциально мог бы получить хорошую возможность в полуфинале. Но для меня важно то, что мое тело чувствует себя хорошо и смогло выдержать много матчей.
В общем, в травяном сезоне были хорошие моменты, но были и сложности. Сегодняшний матч и поражение на Уимблдоне разочаровали, но в Штутгарте у меня были хорошие победы. Так что было и хорошее, и плохое, но в общем потихоньку двигаюсь вперед и постараюсь продолжить это летом на харде. Хочу продолжать добавлять — если буду видеть, что двигаюсь вперед, продолжать играть" – сказал он.
Напомним, что ранее Свитолина и Монфис
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