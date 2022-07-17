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WTA. Катерина Байндль проиграла в финале квалификации турнира в Гамбурге
Первое поражение украинки в трёх матчах против Сабин Лисицки
Фото: WTA
Гамбург (WTA), украинская теннисистка Катерина Байндль проиграла в финальном матче квалификации немецкого турнира. Украинку обыграла немецкая теннисистка Сабин Лисицки.
Байндль является 138 ракеткой мира, Лисицки – 496 ракеткой. Это уже третий матч украинки и немки. Первые два выиграла Катерина, однако теперь впервые победу одержала Сабин.
Грунт
Катерина Байндль (Украина) – Сабин Лисицки (Германия)
6:3|4:6|6:7
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