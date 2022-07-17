WTA. Катерина Байндль проиграла в финале квалификации турнира в Гамбурге

Гамбург (WTA), украинская теннисистка Катерина Байндль проиграла в финальном матче квалификации немецкого турнира. Украинку обыграла немецкая теннисистка Сабин Лисицки.

Байндль является 138 ракеткой мира, Лисицки – 496 ракеткой. Это уже третий матч украинки и немки. Первые два выиграла Катерина, однако теперь впервые победу одержала Сабин.

Грунт

Катерина Байндль (Украина) – Сабин Лисицки (Германия)

6:3|4:6|6:7