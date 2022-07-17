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АТР. Франсиско Серундоло выиграл первый титул в карьере

Теннис
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Обыграл в финале Себастиана Баэса

АТР. Франсиско Серундоло выиграл первый титул в карьере

Фото: Netral.News

UA-Футбол
Новина українською

Боштад (АТР), аргентинский теннисист Франсиско Серундоло одержал победу в финальном матче шведского турнира. В финале он обыграл своего соотечественника Себастиана Баэса.

Эта победа стала первой для 23-летнего Серундоло на уровне АТР. Также это был лишь второй выход в финал турнира: в Буенос-Айресе он проиграл Диего Шварцману. Для 21-летнего Баэса же этот финал стал уже третьим в карьере. И лишь однажды он победил, обыграв в Эшториле американца Фрэнсиса Тиафо.

Грунт.

Франсиско Серундоло (Аргентина) – Себастиан Баэс (Аргентина)

7:6|6:2

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В статье: теннис
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