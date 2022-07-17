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АТР. Франсиско Серундоло выиграл первый титул в карьере
Обыграл в финале Себастиана Баэса
Фото: Netral.News
Боштад (АТР), аргентинский теннисист Франсиско Серундоло одержал победу в финальном матче шведского турнира. В финале он обыграл своего соотечественника Себастиана Баэса.
Эта победа стала первой для 23-летнего Серундоло на уровне АТР. Также это был лишь второй выход в финал турнира: в Буенос-Айресе он проиграл Диего Шварцману. Для 21-летнего Баэса же этот финал стал уже третьим в карьере. И лишь однажды он победил, обыграв в Эшториле американца Фрэнсиса Тиафо.
Грунт.
Франсиско Серундоло (Аргентина) – Себастиан Баэс (Аргентина)
7:6|6:2
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