WTA. Бернарда Пера выиграла первый титул в профессиональной карьере

Будапешт (WTA), американская теннисистка хорватского происхождения Бернарда Пера впервые в карьере выиграла турнир серии WTA. В финальном матче американка обыграла сербскую теннисистку Александру Крунич.

Для Перы это первая победа, но не первый финал турнира: ранее она проиграла на соревновании WTA125 в Карлсруэ, Германия. Крунич же тоже сыграла не в своем первом финале, для неё это был третий выход в решающий матч турнира.

Грунт.

Бернарда Пера (США) – Александра Крунич (Сербия)

6:3|6:3