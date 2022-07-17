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WTA. Бернарда Пера выиграла первый титул в профессиональной карьере
В финале обыграв Александру Крунич
Фото: Tennis Majors
Будапешт (WTA), американская теннисистка хорватского происхождения Бернарда Пера впервые в карьере выиграла турнир серии WTA. В финальном матче американка обыграла сербскую теннисистку Александру Крунич.
Для Перы это первая победа, но не первый финал турнира: ранее она проиграла на соревновании WTA125 в Карлсруэ, Германия. Крунич же тоже сыграла не в своем первом финале, для неё это был третий выход в решающий матч турнира.
Грунт.
Бернарда Пера (США) – Александра Крунич (Сербия)
6:3|6:3
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