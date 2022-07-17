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WTA. Бернарда Пера выиграла первый титул в профессиональной карьере

Теннис
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В финале обыграв Александру Крунич

WTA. Бернарда Пера выиграла первый титул в профессиональной карьере

Фото: Tennis Majors

UA-Футбол
Новина українською

Будапешт (WTA), американская теннисистка хорватского происхождения Бернарда Пера впервые в карьере выиграла турнир серии WTA. В финальном матче американка обыграла сербскую теннисистку Александру Крунич.

Для Перы это первая победа, но не первый финал турнира: ранее она проиграла на соревновании WTA125 в Карлсруэ, Германия. Крунич же тоже сыграла не в своем первом финале, для неё это был третий выход в решающий матч турнира.

Грунт.

Бернарда Пера (США) – Александра Крунич (Сербия)

6:3|6:3

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В статье: теннис Александра Крунич Бернарда Пера
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