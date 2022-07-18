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Рафаэль Надаль сыграет на Мастерсе в Монреале
Испанец уже забронировал номер в гостинице
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
22-кратный чемпион турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль решил выступить на "Мастерсе" в Монреале (Канада). Об этом стало известно со слов директора турнира Эжена Лапьера.
Напоминм, что турнир пройдёт с 7 по 14 августа.
"Он забронировал номер в гостинице и попросил нас прислать ему ящик с мячами, которые мы используем для турнира. Он должен вернуться к тренировкам в понедельник", — приводит слова Лапьера Tennis 365.
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