Рафаэль Надаль сыграет на Мастерсе в Монреале

22-кратный чемпион турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль решил выступить на "Мастерсе" в Монреале (Канада). Об этом стало известно со слов директора турнира Эжена Лапьера.

Напоминм, что турнир пройдёт с 7 по 14 августа.

"Он забронировал номер в гостинице и попросил нас прислать ему ящик с мячами, которые мы используем для турнира. Он должен вернуться к тренировкам в понедельник", — приводит слова Лапьера Tennis 365.