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Циципас рассказал, чем занимается в отпуске

Теннис
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Грек не сидит без дела

Циципас рассказал, чем занимается в отпуске

Фото: Roland-Garros

Новина українською

Четвёртая ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал, чем занимается в своем отпуске. Теннисист сыграл в аэрохоккей во время отпуска в Закинтосе (Греция).

После игры греческий теннисист прогулялся по городу. В ходе прогулки он общался и фотографировался с фанатами.

Напомним, на Уимблдоне 2022 года Стефанос Циципас дошёл до третьего раунда.

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В статье: Стефанос Циципас
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