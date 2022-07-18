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Циципас рассказал, чем занимается в отпуске
Грек не сидит без дела
Фото: Roland-Garros
Четвёртая ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал, чем занимается в своем отпуске. Теннисист сыграл в аэрохоккей во время отпуска в Закинтосе (Греция).
После игры греческий теннисист прогулялся по городу. В ходе прогулки он общался и фотографировался с фанатами.
Напомним, на Уимблдоне 2022 года Стефанос Циципас дошёл до третьего раунда.
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