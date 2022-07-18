Илья Марченко вышел во второй круг турнира в Нур-Султане

Илья Марченко с победы стартовал на хардовом челленджере, который проходит в Нур-Султане (Казахстан). Украинец в двухсетовом матче обыграл Григория Ломакина.

Матч длился 1 час и 10 минут. За это время украинец совершил 1 эйс при 10 у соперника, 2 двойные ошибки и реализовал три брейка.

1-й раунд

Илья Марченко (Украина, 8) – Григорий Ломакин (Казахстан) – 6:3, 6:3

Во втором круге Илья Марченко сыграет с победителем матча Ян Бондаревский – Денис Истомин.