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Илья Марченко вышел во второй круг турнира в Нур-Султане

Теннис
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Украинец не испытал проблем

Илья Марченко вышел во второй круг турнира в Нур-Султане

фото - btu.org.ua

Новина українською

Илья Марченко с победы стартовал на хардовом челленджере, который проходит в Нур-Султане (Казахстан). Украинец в двухсетовом матче обыграл Григория Ломакина.

Матч длился 1 час и 10 минут. За это время украинец совершил 1 эйс при 10 у соперника, 2 двойные ошибки и реализовал три брейка.

1-й раунд

Илья Марченко (Украина, 8) – Григорий Ломакин (Казахстан) – 6:3, 6:3

Во втором круге Илья Марченко сыграет с победителем матча Ян Бондаревский – Денис Истомин.

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В статье: Илья Марченко
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