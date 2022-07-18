Первая ракетка россии совершила каминг-аут и посоветовала детям менять гражданство

12-я ракетка мира россиянка Дарья Касаткина дала громкое интервью YouTube-блогеру Вити Кравченко, в котором наговорила много неожиданного.

Так, самая успешная теннисистка россии совершила каминг-аут в то время, как официальные власти готовят запрет на однополые отношения.

"Да, у меня есть девушка. У нас в стране это запретная тема, но у нас в стране столько запретных тем… И есть темы поважнее, которые запретные, так что удивляться как бы нечему. Вот эта вот фраза "хочешь быть геем", хочешь-не хочешь, стал-не стал. #####, ну что это за бред. Думаю, в россии подвижек с этим не будет никогда. Были у нас не так давно – примерно, когда чемпионат мира был, – какие-то подвижки. Было-было. А потом перекрыли дорогу, ремонтные работы".

Молодому поколению россиян Касаткина советует менять гражданство, да и сама тоже об этом задумывается.

"За последнее время нас отбросили лет на десять назад. Я думаю, что у поколения, которому сейчас 16-17 лет, есть еще шансы, потому что они уже играют и могут уехать. А вот тем, кто помоложе… Я думаю, многие талантливые дети, у родителей которых есть возможность, наверное, будут менять гражданство. Если честно, у нас уже такие вопросы ходят, потому что отстраняют от Уимблдона, и мы не знаем, что будет дальше. А детям я могу сказать, что, если есть такая возможность, меняйте паспорт. Чемпионат мира у нас забрали, и когда вернут, не знаю. С Олимпиадой вообще непонятно что. Короче, мы отшельники. Не знаю, что дальше. Поменяю ли гражданство? Посмотрим".

Любопытно, что в стране "духовных скреп" это уже второй громкий каминг-аут за последние несколько месяцев. Первопроходицей была форвард женской футбольной сборной Надежда Карпова, выступающая в Испании.