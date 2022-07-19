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Рафаэль Надаль приступил к тренировкам после травмы

Теннис
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Испанец получил разрыв мышц во время Уимблдона

Рафаэль Надаль приступил к тренировкам после травмы

Фото: The North East Affairs

Новина українською

Испанский теннисист Рафаэль Надаль возобновил тренировочный процесс после Уимблдона-2022.

Напомним, Надаль был вынужден сняться с полуфинального матча на Уимблдоне-2022. После четвертьфинала врачи диагностировали у него семимиллиметровый разрыв мышцы живота.

Уимблдонский турнир в четвёртый раз подряд выиграл серб Новак Джокович.

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В статье: Рафаэль Надаль
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