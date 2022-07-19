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Рафаэль Надаль приступил к тренировкам после травмы
Испанец получил разрыв мышц во время Уимблдона
Фото: The North East Affairs
Испанский теннисист Рафаэль Надаль возобновил тренировочный процесс после Уимблдона-2022.
Напомним, Надаль был вынужден сняться с полуфинального матча на Уимблдоне-2022. После четвертьфинала врачи диагностировали у него семимиллиметровый разрыв мышцы живота.
Уимблдонский турнир в четвёртый раз подряд выиграл серб Новак Джокович.
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