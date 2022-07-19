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Наоми Осака получила уайлд-кард на турнир в Сан-Хосе
Японка поборется за титул
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Японская теннисистка Наоми Осака впервые вернётся на корт после "Ролан Гаррос". Японка взяла уайлд-кард на турнир в Сан-Хосе (Калифорния, США).
Осака дополнит сильный состав участниц. На турнире уже зарегистрировались чемпионка Уимблдона из Казахстана Елена Рыбакина, 5-я ракетка мира и финалистка Уимблдона Онс Жабер, чемпионка US Open 2019 года канадка Бьянка Андрееску и другие теннисистки.
Соревнования в Сан-Хосе стартуют 1 августа.
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