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Наоми Осака получила уайлд-кард на турнир в Сан-Хосе

Теннис
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Японка поборется за титул

Наоми Осака получила уайлд-кард на турнир в Сан-Хосе

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Японская теннисистка Наоми Осака впервые вернётся на корт после "Ролан Гаррос". Японка взяла уайлд-кард на турнир в Сан-Хосе (Калифорния, США).

Осака дополнит сильный состав участниц. На турнире уже зарегистрировались чемпионка Уимблдона из Казахстана Елена Рыбакина, 5-я ракетка мира и финалистка Уимблдона Онс Жабер, чемпионка US Open 2019 года канадка Бьянка Андрееску и другие теннисистки.

Соревнования в Сан-Хосе стартуют 1 августа.

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В статье: Наоми Осака
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