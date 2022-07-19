Итальянский теннисист Фабио Фоньини одержал 400-ю победу в карьере. Юбилейной стала победа на старте турнира в Гамбурге (Германия). В матче первого круга он обыграл словенца Аляжа Бедене со счётом 6:3, 3:6, 7:6.

Итальянец начал карьеру в 2004 году. В общей сложности он одержал 400 побед и потерпел 352 поражения. В следующем круге турнира Фоньини встретится с россиянином Кареном Хачановым.

Примечательно, что матч Бедене и Фоньини закончился словесной перепалкой. После матча они ещё долго стояли и разговаривали на повышенных тонах.