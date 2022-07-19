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Доминик Тим пробился во второй круг турнира ATP-250 в Гштааде
Тим давно не выходил во второй раунд турниров
Австрийский теннисист Доминик Тим вышел во второй круг турнира ATP-250 в Гштааде (Швейцария). В матче первого круга он с большим трудом обыграл француза Юго Гастона.
Доминик Тим - Юго Гастон 1:6, 6:1, 7:6 (9:7)
Продолжительность встречи составила 2 часа.
274-я ракетка мира Тим семь раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из шести. Его оппонент, занимающий 59-е место в рейтинге ATP, сделал один эйс, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из трёх.
Следующим соперником Тима станет аргентинец Федерико Дельбонис
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