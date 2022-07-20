Илья Марченко покидает турнир в Нур-Султане

Во втором круге хардового челленджера в Нур-Султане украинец Илья Марченко не смог обыграть в двух сетах Дениса Истомина.

Илья Марченко — Дениса Истомин 4:6, 6:7 (9:11)

Матч длился 1 час и 53 минуты. По ходу тай-брейка во 2 сете он спас 5 матчболов и еще один до этого в 12-м гейме на своей подаче.

Следующим соперником Дениса Истомина станет Бейбит Жукаев (Казахстан).