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Илья Марченко покидает турнир в Нур-Султане
Украинец остановился во втором круге
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Во втором круге хардового челленджера в Нур-Султане украинец Илья Марченко не смог обыграть в двух сетах Дениса Истомина.
Илья Марченко — Дениса Истомин 4:6, 6:7 (9:11)
Матч длился 1 час и 53 минуты. По ходу тай-брейка во 2 сете он спас 5 матчболов и еще один до этого в 12-м гейме на своей подаче.
Следующим соперником Дениса Истомина станет Бейбит Жукаев (Казахстан).
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