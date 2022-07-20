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Симона Халеп показала фото с отдыха

Теннис
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Румынская теннисистка "перезаряжает батарейки"

Симона Халеп показала фото с отдыха

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Двукратная победительница турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира, румынка Симона Халеп в своих социальных сетях показала фотографии с отдыха.

"Перезаряжаю батарейки", — написала Симона под опубликованными фотографиями.

Напомним, на Уимблдоне-2022 в полуфинальном матче Симона Халеп проиграла казахстанской теннисистке Елене Рыбакиной со счётом 6:3, 6:3.

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