Симона Халеп показала фото с отдыха

Двукратная победительница турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира, румынка Симона Халеп в своих социальных сетях показала фотографии с отдыха.

"Перезаряжаю батарейки", — написала Симона под опубликованными фотографиями.

Напомним, на Уимблдоне-2022 в полуфинальном матче Симона Халеп проиграла казахстанской теннисистке Елене Рыбакиной со счётом 6:3, 6:3.