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Симона Халеп показала фото с отдыха
Румынская теннисистка "перезаряжает батарейки"
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Двукратная победительница турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира, румынка Симона Халеп в своих социальных сетях показала фотографии с отдыха.
"Перезаряжаю батарейки", — написала Симона под опубликованными фотографиями.
Напомним, на Уимблдоне-2022 в полуфинальном матче Симона Халеп проиграла казахстанской теннисистке Елене Рыбакиной со счётом 6:3, 6:3.
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