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Винус Уильямс получила уайлд-кард на турнир в Торонто
Турнир стартует 7 августа
Семикратная победительница турниров "Большого шлема" 42-летняя американская теннисистка Винус Уильямс получила уайлд-кард в основную сетку турнира WTA-1000 в Торонто, который пройдёт с 7 по 14 августа, сообщается на официальном сайте соревнований.
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Бывшая первая ракетка мира выступит в Торонто впервые с 2019 года, в одиночном разряде на турнирах WTA-тура она не участвовала с августа 2021 года. В 2022 году Винус выступила на Уимблдоне в миксте с британцем Джейми Марреем.
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