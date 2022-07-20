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Винус Уильямс получила уайлд-кард на турнир в Торонто

Теннис
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Турнир стартует 7 августа

Винус Уильямс получила уайлд-кард на турнир в Торонто

Новина українською

Семикратная победительница турниров "Большого шлема" 42-летняя американская теннисистка Винус Уильямс получила уайлд-кард в основную сетку турнира WTA-1000 в Торонто, который пройдёт с 7 по 14 августа, сообщается на официальном сайте соревнований.

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Бывшая первая ракетка мира выступит в Торонто впервые с 2019 года, в одиночном разряде на турнирах WTA-тура она не участвовала с августа 2021 года. В 2022 году Винус выступила на Уимблдоне в миксте с британцем Джейми Марреем.

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В статье: Винус Уильямс
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