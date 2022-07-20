Новак Джокович включен в заявку на US Open

На официальном сайте US Open опубликованы заявочные листы турнира на основе рейтинга от 18 июля.

Включён в список и серб Новак Джокович, но с оговоркой, касающейся его и других не вакцинированных от Covid-19 игроков: "US Open не предусматривает обязательной вакцинации игроков, но будет уважать позицию правительства США в отношении приезда в страну невакцинированных неграждан США".

Открытый чемпионат США по теннису пройдёт с 29 августа по 11 сентября.