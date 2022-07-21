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Рафаэль Надаль рассказал, чем будет заниматься после завершения карьеры

Теннис
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Испанец живет теннисом

Рафаэль Надаль рассказал, чем будет заниматься после завершения карьеры

Фото: The North East Affairs

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22-кратный чемпион турниров "Большого шлема" Рафаэль Надаль выразил надежду, что по окончании карьеры ему удастся уделять больше внимания своей академии, которая несколько лет назад открылась на Мальорке.

"Конечно, однажды я перестану быть элитным спортсменом. Но я всегда буду спортсменом, потому что спорт — моя страсть, и я буду заниматься им, пока позволяет моё тело. А ещё я всегда буду связан с академией, проектом, который мы запустили несколько лет назад и который становится всё крупнее и крупнее.

Я даже надеюсь тратить на это больше времени, чем теперь. Сейчас-то я продолжаю соревноваться и путешествовать по миру", — приводит слова 36-летнего Надаля Talento a bordo.

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В статье: Рафаэль Надаль
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