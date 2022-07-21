Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рафаэль Надаль рассказал, чем будет заниматься после завершения карьеры
Испанец живет теннисом
Фото: The North East Affairs
22-кратный чемпион турниров "Большого шлема" Рафаэль Надаль выразил надежду, что по окончании карьеры ему удастся уделять больше внимания своей академии, которая несколько лет назад открылась на Мальорке.
"Конечно, однажды я перестану быть элитным спортсменом. Но я всегда буду спортсменом, потому что спорт — моя страсть, и я буду заниматься им, пока позволяет моё тело. А ещё я всегда буду связан с академией, проектом, который мы запустили несколько лет назад и который становится всё крупнее и крупнее.
Я даже надеюсь тратить на это больше времени, чем теперь. Сейчас-то я продолжаю соревноваться и путешествовать по миру", — приводит слова 36-летнего Надаля Talento a bordo.
Популярное сейчас
- Бывший капитан футзальной сборной Украины перешел в российский клуб
- Ворскла - АИК. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 21 июля 2022
- Ничья Динамо, легионер для Шахтера и новый клуб Дибалы. Главные новости за 20 июля
- Рафаэль Надаль сыграет на Мастерсе в Монреале
- Свадьба на фоне руин: винничанка поделились фото из разрушенного русской ракетой дома
- Известный украинский телеведущий продал свой редкий и дорогущий автомобиль, чтобы помочь ВСУ