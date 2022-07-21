Доминик Тим вышел в четвертьфинал турнира в Гштааде

Австрийский теннисист Доминик Тим вышел в четвертьфинал турнира ATP-250 в Гштааде (Швейцария), обыграв в двух сетах аргентинца Федерико Дельбониса.

Доминик Тим - Федерико Дельбонис 7:6 (8:6), 6:3

Продолжительность встречи составила 1 час 57 минут.

274-я ракетка мира Тим три раза подал навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из пяти. Его оппонент, занимающий 125-е место в рейтинге ATP, сделал три эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из четрёх.

Следующим соперником Тима станет победитель матча между испанцем Роберто Баутиста-Агутом (19-е место в рейтинге ATP) и представителем Перу Хуаном Пабло Варильясом