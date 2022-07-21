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Доминик Тим вышел в четвертьфинал турнира в Гштааде
Теннисист поборется за титул
Австрийский теннисист Доминик Тим вышел в четвертьфинал турнира ATP-250 в Гштааде (Швейцария), обыграв в двух сетах аргентинца Федерико Дельбониса.
Доминик Тим - Федерико Дельбонис 7:6 (8:6), 6:3
Продолжительность встречи составила 1 час 57 минут.
274-я ракетка мира Тим три раза подал навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из пяти. Его оппонент, занимающий 125-е место в рейтинге ATP, сделал три эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из четрёх.
Следующим соперником Тима станет победитель матча между испанцем Роберто Баутиста-Агутом (19-е место в рейтинге ATP) и представителем Перу Хуаном Пабло Варильясом
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