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Доминик Тим вышел в четвертьфинал турнира в Гштааде

Теннис
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Теннисист поборется за титул

Доминик Тим вышел в четвертьфинал турнира в Гштааде

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Австрийский теннисист Доминик Тим вышел в четвертьфинал турнира ATP-250 в Гштааде (Швейцария), обыграв в двух сетах аргентинца Федерико Дельбониса.

Доминик Тим - Федерико Дельбонис 7:6 (8:6), 6:3

Продолжительность встречи составила 1 час 57 минут.

274-я ракетка мира Тим три раза подал навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из пяти. Его оппонент, занимающий 125-е место в рейтинге ATP, сделал три эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из четрёх.

Следующим соперником Тима станет победитель матча между испанцем Роберто Баутиста-Агутом (19-е место в рейтинге ATP) и представителем Перу Хуаном Пабло Варильясом

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В статье: Доминик Тим
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