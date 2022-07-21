Ник Кирьос показал свою детскую фотографию

45-я ракетка мира, австралийский теннисист Ник Кирьос опубликовал архивную фотографию в своих социальных сетях. Спортсмен показал, как выглядел в детстве. На фото он с баскетбольным мячем.

Высшее достижение Ника Кирьоса на турнирах "Большого шлема" — выход в финал Уимблдона 2022 года.