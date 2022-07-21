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Ник Кирьос показал свою детскую фотографию

Теннис
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На фото он изображен с баскетбольным мячом

Ник Кирьос показал свою детскую фотографию

Новина українською

45-я ракетка мира, австралийский теннисист Ник Кирьос опубликовал архивную фотографию в своих социальных сетях. Спортсмен показал, как выглядел в детстве. На фото он с баскетбольным мячем.

Высшее достижение Ника Кирьоса на турнирах "Большого шлема" — выход в финал Уимблдона 2022 года.

Ник Кирьос показал свою детскую фотографию - изображение 1

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В статье: Ник Кирьос
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