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Ник Кирьос показал свою детскую фотографию
На фото он изображен с баскетбольным мячом
45-я ракетка мира, австралийский теннисист Ник Кирьос опубликовал архивную фотографию в своих социальных сетях. Спортсмен показал, как выглядел в детстве. На фото он с баскетбольным мячем.
Высшее достижение Ника Кирьоса на турнирах "Большого шлема" — выход в финал Уимблдона 2022 года.
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