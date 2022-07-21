Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Организаторы US Open высказались о невакцинированых участниках турнира
Они будут допущены
фото - flashscore.com.ua
Организаторы US Open опубликовали заявление по поводу возможного участия невакцинированных игроков в турнире.
"Согласно своду правил, все допущенные игроки автоматически включаются в основную сетку мужских и женских одиночных игр на основе рейтинга за 42 дня до первого понедельника турнира.
Открытый чемпионат США не требует обязательной вакцинации игроков, но будет уважать позицию правительства США в отношении въезда в страну непривитых граждан, не являющихся гражданами США", — говорится на официальном сайте турнира.
Напомним, в США запрещён въезд иностранцам, которые не прививались от коронавируса.
Популярное сейчас
- Бывший игрок Шахтера возглавил клуб из Бразилии
- Немощность Динамо в атаке – не ситуативная проблема. Команда Луческу играет так в еврокубках третий сезон подряд
- Россияне ударили по одному из самых густонаселенных районов Харькова
- Энди Маррей назвал условия для дальнейших выступлений в Туре
- Свадьба на фоне руин: винничанка поделились фото из разрушенного русской ракетой дома
- Известный украинский телеведущий продал свой редкий и дорогущий автомобиль, чтобы помочь ВСУ