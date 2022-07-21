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Организаторы US Open высказались о невакцинированых участниках турнира

Теннис
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Они будут допущены

Организаторы US Open высказались о невакцинированых участниках турнира

фото - flashscore.com.ua

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Организаторы US Open опубликовали заявление по поводу возможного участия невакцинированных игроков в турнире.

"Согласно своду правил, все допущенные игроки автоматически включаются в основную сетку мужских и женских одиночных игр на основе рейтинга за 42 дня до первого понедельника турнира.

Открытый чемпионат США не требует обязательной вакцинации игроков, но будет уважать позицию правительства США в отношении въезда в страну непривитых граждан, не являющихся гражданами США", — говорится на официальном сайте турнира.

Напомним, в США запрещён въезд иностранцам, которые не прививались от коронавируса.

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В статье: us open
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