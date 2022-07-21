Организаторы US Open высказались о невакцинированых участниках турнира

Организаторы US Open опубликовали заявление по поводу возможного участия невакцинированных игроков в турнире.

"Согласно своду правил, все допущенные игроки автоматически включаются в основную сетку мужских и женских одиночных игр на основе рейтинга за 42 дня до первого понедельника турнира.

Открытый чемпионат США не требует обязательной вакцинации игроков, но будет уважать позицию правительства США в отношении въезда в страну непривитых граждан, не являющихся гражданами США", — говорится на официальном сайте турнира.

Напомним, в США запрещён въезд иностранцам, которые не прививались от коронавируса.