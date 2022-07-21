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Новак Джокович заявлен на турнир в Цинциннати

Теннис
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Серб поборется за титул

Новак Джокович заявлен на турнир в Цинциннати

Фото: ATP Tour

Новина українською

Бывшая первая ракетка мира серб Новак Джокович заявлен на турнир серии "Мастерс" в Цинциннати (США), который стартует 14 августа. Соревнования будут проходить перед US Open.

На турнир заявлены все игроки топ-41.

Скорее всего, Джокович не сможет сыграть на турнире из-за проблем с въездом в США. Из-за отказа от вакцинации он не может попасть в страну.

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В статье: Новак Джокович
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