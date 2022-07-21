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Белинда Бенчич показала фото с отдыха
Она отдыхает на побережье
фото - Jimmie48 Photography
Полуфиналистка Открытого чемпионата США 2019 года, бывшая четвёртая ракетка мира, швейцарская теннисистка Белинда Бенчич опубликовала новый пост в своих социальных сетях.
Спортсменка выложила фотографию в купальнике, сделанную на озере в Лозанне (Швейцария).
На Уимблдоне 2022 года 25-летняя Бенчич, посеянная на турнире под 14-м номером, неожиданно проиграла в первом круге.
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