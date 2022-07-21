Белинда Бенчич показала фото с отдыха

Полуфиналистка Открытого чемпионата США 2019 года, бывшая четвёртая ракетка мира, швейцарская теннисистка Белинда Бенчич опубликовала новый пост в своих социальных сетях.

Спортсменка выложила фотографию в купальнике, сделанную на озере в Лозанне (Швейцария).

На Уимблдоне 2022 года 25-летняя Бенчич, посеянная на турнире под 14-м номером, неожиданно проиграла в первом круге.