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Белинда Бенчич показала фото с отдыха

Теннис
(2 голосов)

Она отдыхает на побережье

Белинда Бенчич показала фото с отдыха

фото - Jimmie48 Photography

Новина українською

Полуфиналистка Открытого чемпионата США 2019 года, бывшая четвёртая ракетка мира, швейцарская теннисистка Белинда Бенчич опубликовала новый пост в своих социальных сетях.

Спортсменка выложила фотографию в купальнике, сделанную на озере в Лозанне (Швейцария).

На Уимблдоне 2022 года 25-летняя Бенчич, посеянная на турнире под 14-м номером, неожиданно проиграла в первом круге.

Белинда Бенчич показала фото с отдыха - изображение 1

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В статье: Белинда Бенчич
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