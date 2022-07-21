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Петиция позволяющая Новаку Джоковичу играть на US Open собрала более 10 тыс. подписей
Серб сыграет на турнире
Фото: The Denver Channel
На сайте Change.org появилась петиция с призывом дать сыграть на Открытом чемпионате США 21-кратному чемпиону турниров "Большого шлема" Новаку Джоковичу, который не желает прививаться от коронавируса. В настоящее время иностранцы, которые не прививались от коронавируса, не имеют права въезжать в США.
"На данном этапе пандемии нет абсолютно никаких причин не разрешать Джоковичу играть на US Open 2022 года. Правительство США и USTA должны сотрудничать, чтобы позволить ему играть. Если непривитые американские игроки могут играть, то Джоковичу как одной из легенд игры нужно разрешить сыграть. USTA, сделайте, чтобы это случилось!" — отмечается в петиции.
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