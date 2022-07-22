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Доминик Тим вышел в полуфинал турнира в Гштааде

Теннис
(1 голосов)

Теннисист поборется за путевку в финал

Доминик Тим вышел в полуфинал турнира в Гштааде

Новина українською

Австрийский теннисист Доминик Тим вышел в полуфинал турнира ATP-250 в Гштааде (Швейцария). В четвертьфинале он обыграл перуанца Хуан-Пабло Варильяс Патино-Самудио. Встреча закончилась со счётом 6:4, 6:3.

Продолжительность матча составила 1 час 46 минут. 274-я ракетка мира Тим выполнил четыре подачи навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из 11. 115-я ракетка мира Патино-Самудио четырежды подал навылет, четыре раза ошибся на подаче и реализовал два брейк-пойнта из четырёх.

Следующий соперник Тима будет определён позднее.

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В статье: Доминик Тим
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