Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Доминик Тим вышел в полуфинал турнира в Гштааде
Теннисист поборется за путевку в финал
Австрийский теннисист Доминик Тим вышел в полуфинал турнира ATP-250 в Гштааде (Швейцария). В четвертьфинале он обыграл перуанца Хуан-Пабло Варильяс Патино-Самудио. Встреча закончилась со счётом 6:4, 6:3.
Продолжительность матча составила 1 час 46 минут. 274-я ракетка мира Тим выполнил четыре подачи навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из 11. 115-я ракетка мира Патино-Самудио четырежды подал навылет, четыре раза ошибся на подаче и реализовал два брейк-пойнта из четырёх.
Следующий соперник Тима будет определён позднее.
Популярное сейчас
- С благодарностью за Байрактар. Впечатления о матче Динамо от журналиста, побывавшего в Лодзи
- Хорошее начало. Видео голов и обзор матча Ворскла - АИК 3:2
- Фенербахче подписал звездного форварда из Серии А
- Первая ракетка россии совершила каминг-аут и посоветовала детям менять гражданство
- Байрактар начинает ревновать. HIMARS тоже стал героем песни. ВИДЕО
- Елена Зеленская опубликовала видео с солнечной девочкой Лизой, убитой русскими извергами в Виннице