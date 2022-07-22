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Джокович, Надаль и Федерер сыграют в Кубке Лэйвера-2022
Серб готов к этому турниру
Фото: GQ India
21-кратный чемпион турниров "Большого шлема" Новак Джокович выступит на Кубке Лэйвера 2022 года. Об этом сообщили организаторы соревнований.
Джокович будет играть за команду Европы, в которой, помимо него, будут другие многократные победители ТБШ: Роджер Федерер, Рафаэль Надаль и Энди Маррей. Турнир пройдёт в Лондоне (Великобритания) с 23 по 25 сентября.
"Это единственное соревнование, где можно играть в одной команде с парнями, с которыми ты обычно соперничаешь. Присоединиться к Рафе, Роджеру и Энди — трём моим самым большим соперникам за всё время — это будет действительно уникальный момент в истории нашего спорта", — сказал Новак.
В 2021 году Кубок Лэйвера, который проходил в Бостоне (США), выиграла сборная Европы, победив сборную мира со счётом 14-1.
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