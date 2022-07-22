Винус Уильямс получила уайлд-кард на турнир в Вашингтоне

Семикратная чемпионка турниров "Большого шлема", американская теннисистка Винус Уильямс сыграет на турнире в Вашингтоне (США). Спортсменка взяла уайлд-кард на соревнования. Она впервые в карьере выступит на этом турнире.

Кроме того, Винус впервые за год примет участие в турнире в одиночном разряде. На Уимблдоне она выступила в дабл-миксте с британцем Джейми Марреем.

"Я рада сыграть на этом турнире. Мне нравится Вашингтон. Буду рада приехать в столицу и сыграть перед публикой, которая меня активно поддерживала", — сказала Уильямс.