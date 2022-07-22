Каспер Рууд пробился в полуфинал турнира в Гштааде

Норвежский теннисист Каспер Рууд вышел в полуфинал грунтового турнира ATP-250 в Гштааде (Швейцария). В четвертьфинале он в упорной борьбе обыграл испанца Хауме Мунара. Встреча закончилась со счётом 7:6 (7:3), 7:6 (7:4).

Продолжительность матча составила 2 часа 18 минут. Пятая ракетка мира Рууд выполнил три подачи навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из семи. 63-я ракетка мира Хауме Мунар четырежды подал навылет, шесть раз ошибся на подаче и сумел реализовать два брейк-пойнта из шести.

Следующий соперник Рууда будет определён позднее.